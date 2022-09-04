An Israeli security force member walks inside a bus damaged during clashes with Israeli police at a protest to show solidarity with Palestinian prisoners in Israeli jails, after six Palestinian militants broke out of a maximum security Israeli prison this week, near Damascus Gate just outside Jerusalem's Old City September 8, 2021. REUTERS/Ammar Awad

جرحى في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب غور الأردن

2022-09-04 / 11:37
0
هبة بريس _ وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه تلقى معلومات أولية بشأن عملية إطلاق نار في منطقة الأغوار، وأن “التفاصيل قيد الفحص”.

وأشارت وسائل اعلام بوقوع “إصابات من جراء إطلاق النار على حافلة في الأغوار”.

وذكرت طواقم الإنقاذ التي تعمل في مكان الحادث، أن هناك “عدد من الإصابات الحرجة التي يتم معالجتها ونقلها إلى المستشفيات

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بـ”إصابة شخصين على الأقل في حادث إطلاق نار على حافلة من سيارة مسرعة في غور الأردن”.

وقالت “جيروزاليم بوست”: “أطلقت النيران على حافلة عسكرية كانت تسير على شارع 508 بالقرب من الحمرا في غور الأردن، الأحد”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من التقارير المتعلقة بالهجوم الذي يأتي مع استمرار التوتر في الضفة الغربية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حريق يشتبه أنه “متعمد” يدمّر مسجداً شمالي فرنسا

حريق يشتبه أنه “متعمد” يدمّر مسجداً شمالي فرنسا

2022-09-04 / 09:47
Photo of اشتبك مع الركاب والطاقم.. مسافر بريطاني يحول اتجاه رحلة جوية

اشتبك مع الركاب والطاقم.. مسافر بريطاني يحول اتجاه رحلة…

2022-09-04 / 09:15
Photo of تنظيم القاعدة يبث رسالة مصوّرة لموظف في الأمم المتحدة مختطف

تنظيم القاعدة يبث رسالة مصوّرة لموظف في الأمم المتحدة…

2022-09-03 / 23:25
Photo of غاب بوتين ..الآلاف يشيعون جثمان غورباتشوف إلى مثواه في موسكو

غاب بوتين ..الآلاف يشيعون جثمان غورباتشوف إلى مثواه في…

2022-09-03 / 23:07
Photo of حرق للخيام وصدامات.. فضّ اعتصام نقابة أمنية في تونس

حرق للخيام وصدامات.. فضّ اعتصام نقابة أمنية في تونس

2022-09-03 / 22:50
Photo of الهند..مصرع ما لايقل عن 23 شخصا بسبب صواعق برق

الهند..مصرع ما لايقل عن 23 شخصا بسبب صواعق برق

2022-09-03 / 20:23
Photo of الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فصل محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا عن خط الكهرباء الرئيسي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فصل محطة زابوريجيا النووية في…

2022-09-03 / 18:47
Photo of المجلس الأوروبي: موسكو تضع العالم أمام خطر نووي

المجلس الأوروبي: موسكو تضع العالم أمام خطر نووي

2022-09-03 / 17:30
Photo of وكالة الدواء: متحورات “جديدة كليا” من كورونا قد تظهر هذا الشتاء

وكالة الدواء: متحورات “جديدة كليا” من كورونا قد تظهر هذا…

2022-09-03 / 11:54
Photo of إعادة فتح مضيق البوسفور بعد إغلاقه مؤقتا بسبب تعطل سفينة

إعادة فتح مضيق البوسفور بعد إغلاقه مؤقتا بسبب تعطل…

2022-09-03 / 10:21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق