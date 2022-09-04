بورصة تل أبيب تنظم مؤتمراً يناقش تطوير العلاقات التجارية مع المغرب

هبة بريس _ الرباط

من المقرر أن تستضيف بورصة تل أبيب، يوم الإثنين، مؤتمرا حول فرص العمل في المغرب وتطوير الشراكة التجارية بين تل أبيب والرباط.

وقال السفير الإسرائيلي لدى المغرب ديفيد غوفرين، في تغريدة على تويتر: “تحتضن بورصة تل أبيب، الإثنين، ندوة مغربية إسرائيلية لمناقشة موضوع تأمين الاستثمارات في المملكة”.

وأضاف أن هذا الحدث، المنظم بشراكة مع جمعيتين إسرائيليتين لأرباب العمل، سيكون مناسبة لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في المغرب، وكذلك اكتشاف القطاعات الاساسية للنمو.

وسيركز المؤتمر على ثلاثة مواضيع رئيسية: “الاستثمارات والشراكات، كيفية التفاوض وتأمين العمليات في المغرب وأفريقيا؟ الاقتصادات التكميلية: إمكانية التعاون الاقتصادي والتعاون بين إسرائيل والمغرب”.

ويقوم على تنظيم المؤتمر غرفة التجارة الإسرائيلية، وجمعية المصنّعين في إسرائيل، ومعهد التصدير الإسرائيلي، ومدينة الدار البيضاء المالية، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز وبنك إفريقيا.

سيخصص لمناقشة فرص الأعمال في المغرب من أجل استكشاف وتحديد النمو الرئيسي قطاعات المملكة، بما في ذلك الزراعة والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة.

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