بورصة تل أبيب تنظم مؤتمراً يناقش تطوير العلاقات التجارية مع المغرب
من المقرر أن تستضيف بورصة تل أبيب، يوم الإثنين، مؤتمرا حول فرص العمل في المغرب وتطوير الشراكة التجارية بين تل أبيب والرباط.
وقال السفير الإسرائيلي لدى المغرب ديفيد غوفرين، في تغريدة على تويتر: “تحتضن بورصة تل أبيب، الإثنين، ندوة مغربية إسرائيلية لمناقشة موضوع تأمين الاستثمارات في المملكة”.
وأضاف أن هذا الحدث، المنظم بشراكة مع جمعيتين إسرائيليتين لأرباب العمل، سيكون مناسبة لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في المغرب، وكذلك اكتشاف القطاعات الاساسية للنمو.
وسيركز المؤتمر على ثلاثة مواضيع رئيسية: “الاستثمارات والشراكات، كيفية التفاوض وتأمين العمليات في المغرب وأفريقيا؟ الاقتصادات التكميلية: إمكانية التعاون الاقتصادي والتعاون بين إسرائيل والمغرب”.
ويقوم على تنظيم المؤتمر غرفة التجارة الإسرائيلية، وجمعية المصنّعين في إسرائيل، ومعهد التصدير الإسرائيلي، ومدينة الدار البيضاء المالية، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز وبنك إفريقيا.
سيخصص لمناقشة فرص الأعمال في المغرب من أجل استكشاف وتحديد النمو الرئيسي قطاعات المملكة، بما في ذلك الزراعة والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة.
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10 تعليقات
إن الإتصال الاسرائيلي في المغرب يشكل حجم كبير وتحديات المستقبل في التبادل التجاري بين البلدين وبالتوفيق للجميع؛ والمزيد من العطاء والانجازات…
هذه الاستثمارات ستقلل شيئا ما من البطالة والهجرة السرية في المغرب ونتمنى ان تعود بالنفع بينهما ولاسيما مجال التجارة والصناعة والزراعة..
نحن جد ماسة إلى التغيير والاصلاح والاستثمارات لخلق فرص عمل ووظائف تعود بالنفع بين البلدين المغرب وإسرائيل تستهدف الخدمات والصناعة والزراعة والتجارة الداخلية والخارجية تشكل السيادة المغربية والتقدم والازدهار وقفزة جديدة ورئية دينامية ناجحة..
هذه الاستثمارات نتمنى ان تعم الفائدة للجميع المدن الكبرى المغربية التي ستعزز في تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ..
أظن أن استئناف العلاقات الدبلوماسية الثنائية بينهما ستكون بموجب اتفاقيات والتعاون المشترك بينهما في التجارة والصناعة والزراعة وذالك لتحقيق أهداف إيجابية استراتيجية جديدة ورئية مستقبلية تستخدم الشباب العاطل والحاصل على ديبلومات ودراسات عليا ونتمنى المزيد والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من طرفهما.
التوفيق والنجاح الدائم بينهما وأن تنجح العلاقات الدبلوماسية بينهما بدون نزاعات وأن تتطور بشكل جدي حتى يستفيد من هذه العلاقات الدبلوماسية الثنائية الجميع..
إن تعاونهما أصبح أكثر من ذي قبل وذالك راجع إلى المنهج الجديد والاستثمارات في مجال الصناعات التي تطور الإقتصاد الوطني المغربي.
إن أهم الإمكانات الاستيراد للمغرب من اسرائيل تكون متمثلة بالسياحة بامتياز والتكنولوجيات المتقدمة والمزدهرة ولا سيما في مجالات الزراعة والمياه والطاقات المتجددة..وهذا ما سيجعل العلاقات الدبلوماسية الثنائية بينهما ناجحة وايجابية…
يجب أن تكون هناك المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية التضامنية وأن تستمر هذه العلاقات الدبلوماسية الثنائية بينهما وتعطي قفزة نوعية دينامية إيجابية ومقبولة لدى الدول العربية والغربية والافريقيا والاروبية بصفة عامة ونتمنى لهما التوفيق والمزيد من العطاء والانجازات تعود بالنفع بينهما…
ستكون خطة طاكتيكية سياسية و وايجابية تعزز العلاقات الدبلوماسية بين المغرب و اسرائيل بهذه الاستثمارات التي ستعطي مفعولها للنهوض بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي بالمغرب ولاسيما مجال التجارة والصناعة والزراعة..