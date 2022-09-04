حريق يشتبه أنه “متعمد” يدمّر مسجداً شمالي فرنسا

2022-09-04 / 09:47
0
هبة بريس _ وكالات

قالت وسائل إعلام فرنسية، السبت، إن حريقًا تشتبه السلطات في أنه “متعمد” دمر مسجداً شمالي البلاد.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” أن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء الجمعة في مسجد مدينة رامبويي بإقليم إيفلين بمنطقة إيل دو فرانس الشمالية.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة المحلية تشتبه أن “الحريق، الذي دمر المسجد بالكامل، متعمد”.

بدوره، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، في تغريدة: “التضامن مع مسلمي رامبوييه، الذين رأوا مكان عبادتهم يحترق الليلة. فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق”.

وفي 2009، تم تشييد المسجد بناءً على طلب الجالية المسلمة التي تعيش في المنطقة على مساحة خصصت مؤقتًا من قبل بلدية “رامبويي”.

وفي فرنسا، حيث تتصاعد الهجمات اليمينية المتطرفة والمعادية للإسلام، تعرضت العديد من المساجد للهجوم وأضرمت النيران في بعضها خلال العام الماضي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اشتبك مع الركاب والطاقم.. مسافر بريطاني يحول اتجاه رحلة جوية

اشتبك مع الركاب والطاقم.. مسافر بريطاني يحول اتجاه رحلة…

2022-09-04 / 09:15
Photo of تنظيم القاعدة يبث رسالة مصوّرة لموظف في الأمم المتحدة مختطف

تنظيم القاعدة يبث رسالة مصوّرة لموظف في الأمم المتحدة…

2022-09-03 / 23:25
Photo of غاب بوتين ..الآلاف يشيعون جثمان غورباتشوف إلى مثواه في موسكو

غاب بوتين ..الآلاف يشيعون جثمان غورباتشوف إلى مثواه في…

2022-09-03 / 23:07
Photo of حرق للخيام وصدامات.. فضّ اعتصام نقابة أمنية في تونس

حرق للخيام وصدامات.. فضّ اعتصام نقابة أمنية في تونس

2022-09-03 / 22:50
Photo of الهند..مصرع ما لايقل عن 23 شخصا بسبب صواعق برق

الهند..مصرع ما لايقل عن 23 شخصا بسبب صواعق برق

2022-09-03 / 20:23
Photo of الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فصل محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا عن خط الكهرباء الرئيسي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فصل محطة زابوريجيا النووية في…

2022-09-03 / 18:47
Photo of المجلس الأوروبي: موسكو تضع العالم أمام خطر نووي

المجلس الأوروبي: موسكو تضع العالم أمام خطر نووي

2022-09-03 / 17:30
Photo of وكالة الدواء: متحورات “جديدة كليا” من كورونا قد تظهر هذا الشتاء

وكالة الدواء: متحورات “جديدة كليا” من كورونا قد تظهر هذا…

2022-09-03 / 11:54
Photo of إعادة فتح مضيق البوسفور بعد إغلاقه مؤقتا بسبب تعطل سفينة

إعادة فتح مضيق البوسفور بعد إغلاقه مؤقتا بسبب تعطل…

2022-09-03 / 10:21
Photo of رسميا.. القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا في إدعاءات بوغبا

رسميا.. القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا في إدعاءات بوغبا

2022-09-03 / 09:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق