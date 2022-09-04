حريق يشتبه أنه “متعمد” يدمّر مسجداً شمالي فرنسا

هبة بريس _ وكالات

قالت وسائل إعلام فرنسية، السبت، إن حريقًا تشتبه السلطات في أنه “متعمد” دمر مسجداً شمالي البلاد.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” أن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء الجمعة في مسجد مدينة رامبويي بإقليم إيفلين بمنطقة إيل دو فرانس الشمالية.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة المحلية تشتبه أن “الحريق، الذي دمر المسجد بالكامل، متعمد”.

بدوره، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، في تغريدة: “التضامن مع مسلمي رامبوييه، الذين رأوا مكان عبادتهم يحترق الليلة. فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق”.

وفي 2009، تم تشييد المسجد بناءً على طلب الجالية المسلمة التي تعيش في المنطقة على مساحة خصصت مؤقتًا من قبل بلدية “رامبويي”.

وفي فرنسا، حيث تتصاعد الهجمات اليمينية المتطرفة والمعادية للإسلام، تعرضت العديد من المساجد للهجوم وأضرمت النيران في بعضها خلال العام الماضي.

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