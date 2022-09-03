مصطفى محرم : نعمل بشكل وثيق مع الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار الأخضر

هبة بريس - مصر

إن اختيار مجموعة “محرم وشركاه “لإدارة وتنظيم العلاقات الحكومية للقمة العالمية للمناخ يعكس الثقة في كفاءة و خبرة هذه المجموعة المصرية الرائدة في هذا المجال.

لفد اثبتت مجموعة “محرم وشركاه” للسياسات العامة والتواصل الاستراتيجي نجاحها الكبير في أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان. وتتطلع لبناء شبكة علاقات قوية في السوق المغربي من خلال تقديم افضل الخدمات للشركات المتعاملة معها في المملكة المغربية.

ولهذا تم اختيار “محرم وشركاه “للسياسة العامة والتواصل الاستراتيجي كشريك في الاجتماعات الحكومية خلال قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27) التي ستنظمها مصر في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

لقد تم هذا الاختيار من قبل وزارة الخارجية المصرية لإدارة وتنظيم العلاقات بين الحكومات والشركات الخاصة المشاركة في ، بهدف جذب الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر. وتنفيذ المشاريع المساهمة في مكافحة تغير المناخ.

وتستهدف مجموعة “محرم وشركاه” إشراك القطاع الخاص مع الجهات الحكومية رفيعة المستوى في أعمال القمة ، بالإضافة إلى دعم جهود الشركات العالمية الرائدة في التحول البيئي ، فضلاً عن مواجهة التحديات التي تواجهها. في إطار التعاون الحكومي مع القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، أعرب مصطفى محرم ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة محرم وشركاه للسياسة العامة والتواصل الاستراتيجي ، عن تقديره الكبير لهذا الاختيار ، وأعلن في الوقت نفسه: “نحن فخورون بهذا الاختيار الذي يؤكد الثقة في تجربتنا الناجحة التي حققناها خلال مسيرتنا المهنية ، والتي حرصنا خلالها على دعم مشاركة القطاع الخاص في الفعاليات والمبادرات المهمة التي تشارك فيها الحكومات “.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمجموعة: “هذا المؤتمر له أهمية خاصة لأنه يسلط الضوء على قضية تساهم بشكل مباشر في التنمية المستدامة حول العالم ، ومشاركة القطاع الخاص في COP27 سوف تقطع شوطًا طويلاً في مساعدتنا على العمل مع الحكومة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار الأخضر “.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تهدف من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف إلى إبراز العمل المناخي العالمي ، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، وتحقيق الاستدامة والنمو الأخضر على أساس الإصلاحات المختلفة التي بدأت في تنفيذها في الآونة الأخيرة ، وجذب استثمارات مثيرة للاهتمام تهدف أساسا الى حماية البيئة.

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