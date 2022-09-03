صورة لشخص وهو يعنف قطة

تطوان..هذا ماقررته النيابة العامة في حق قاتل قطة

2022-09-03 / 18:25
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هبة بريس - مكتب طنجة

قضت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمدينة تطوان، صباح اليوم السبت 3 شتنبر الجاري، بالسراح المؤقت للشخص الذي ظهر في فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بقتل قطة بطريقة “وحشية “، مع كفالة قدرها 2500 درهم، بعد إدلاء دفاعه بشواهد تفيذ علاجه من اضطرابات نفسية .

وكانت جمعية اذان للدفاع عن الحيوانات و الطبيعة قد تقدمت بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، على إثر الفيديو المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي، و الذي يوثق عملية قتل قطة بريئة بالشارع العام.

وبحسب الشكاية فإن الأمر يتعلق بعملية قتل بشعة استهدفت قطة أليفة، من طرف المشتكى به الذي أبان بتصرفه الأرعن عن تركيبته الإجرامية التي اهتزت لها فرائس كل شخص يتمتع ولو بذرة من الإنسانية، وفق تعبير الشكاية.

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‫2 تعليقات

  2. كان على السلطات القضائية ان لا تقوم بالإفراج عليه أين هي حقوق الحيونات ؟؟.

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