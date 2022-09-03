قرار الزيادة في الرسوم الجبائية يثير غضب مهنيي المقاهي والمطاعم

2022-09-03 / 15:50
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هبة بريس : أحمد المساعد

بناء على القرار الجبائي العشوائي و الارتجالي الذي أقره المجلس الجماعي لمدينة الرباط، عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب اجتماعا طارئا له يوم السبت 03 شتنبر 2022 بغرفة الصناعة و التجارة و الخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة.

وحسب بلاغ توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، أنه بعد نقاش مستفيض حول القرار و حيثياته عبر أعضاء المكتب الوطني عن ما يلي :
– صدمتهم الشديدة من ما أقدم عليه مجلس مدينة الرباط باقتراحه و مصادقته على قرار يستحيل تنزيله مما يترك مجالا للشك حول دوافع هذا القرار،
– استغرابهم من تمرير هذا القرار دون إشراك المهنيين ودون استشارة غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات و هو ما اعتبره المكتب الوطني ضربا واضحا للوثيقة الدستورية الدستورية التي تنص على المقاربة التشاركية، ومعاكسا للإرادة الملكية التي ما فتئ جلالة الملك دوما يدعو إلى تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات المنعقدة بالصخيرات.
– دعوته لرئيس الحكومة إلى تسريع عجلة مشروع قانون الاطار و إعادة فتح النقاش حول المقترحات التي تقدمت بها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب للقطع مع المزاجية الضريبية و الجبائية و تخفيف الضغط الجبائي و الضريبي على المهنيين المغاربة.
– دعوته جميع مهنيي مدينة الرباط للامتناع عن أداء جميع الرسوم لجماعة الرباط بما فيها الرسم المهني.
– دعوته جميع المهنيين بمدينة الرباط للاستعداد لتنفيذ القرارات التي سيتخذها المكتب الوطني للجمعية الوطنية و مكتب فرع الجمعية بمدينة الرباط و مهنيي المدينة يوم السبت 10 شتنبر 2022.
– دعوته جميع فروع الجمعية الوطنية لمساندة فرع الرباط للتصدي لهذا القرار المزاجي الذي أقدم عليه مجلس مدينة الرباط.

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