الأهلي السعودي يخطط لضم المغربي نور الدين أمرابط

هبة بريس - وكالات

كشفت صحيفة ”عكاظ“ أن النادي الأهلي السعودي يخطط للتعاقد مع المغربي نور الدين أمرابط، لاعب آيك أثينا اليوناني الحالي والنصر السابق.

وتمتد فترة الانتقالات بدوري الدرجة الأولى السعودي ”دوري يلو“ حتى 15 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة الأهلي الجديدة برئاسة وليد معاذ تسعى بقوة للتعاقد مع نور الدين أمرابط لتعديل وضع الفريق الكارثي.

وقال تقرير ”عكاظ“ إن الأهلي يحاول إقناع اللاعب بمشروع الفريق في العودة سريعا لمنافسات دوري المحترفين السعودي.

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