الأهلي السعودي يخطط لضم المغربي نور الدين أمرابط
هبة بريس - وكالات
كشفت صحيفة ”عكاظ“ أن النادي الأهلي السعودي يخطط للتعاقد مع المغربي نور الدين أمرابط، لاعب آيك أثينا اليوناني الحالي والنصر السابق.
وتمتد فترة الانتقالات بدوري الدرجة الأولى السعودي ”دوري يلو“ حتى 15 سبتمبر الجاري.
وأوضحت الصحيفة، أن إدارة الأهلي الجديدة برئاسة وليد معاذ تسعى بقوة للتعاقد مع نور الدين أمرابط لتعديل وضع الفريق الكارثي.
وقال تقرير ”عكاظ“ إن الأهلي يحاول إقناع اللاعب بمشروع الفريق في العودة سريعا لمنافسات دوري المحترفين السعودي.
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3 تعليقات
عودة المرابط إلى الدوري السعودي تعتبر خطوة ناجحة نظرا لتألقه في الفترة السابقة مع فريق النصر.
تعتبر عودة امرابط للدوري السعودي خطوة للوراء بالنسبة لهذا اللاعب .
أعتقد أن امرابط لن يقبل بالعودة للدوري السعودي نظرا لمستواه مع النادي اليوناني