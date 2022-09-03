لقجع وبنسعيد يعطيان انطلاقة دوري الأحياء لكرة القدم “الطريق إلى المونديال”

هبة بريس

أشرف وزير الشباب والرياضة والتواصل المهدي بنسعيد، ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقج مساء أمس الجمعة، على إعطاء الإنطلاقة الرسمية لدوري الأحياء لكرة القدم “الطريق إلى المونديال” وذلك بحضور السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، والسيد يوسف الضريس، عامل عمالة الصخيرات تمارة.

وتم إعطاء ضربة الإنطلاقة للمباراتين الافتتاحيتين الخاصة بالرجال وكذلك النساء بملاعب القرب المتواجدة بالهرهورة، وذلك بحضور مختلف الفرق المشاركة بالإقليم والتي تبلغ حوالي خمسين فريقا على المستوى المحلي من أصل أكثر من 3 آلاف فريق على المستوى الوطني سيتبارون للحصول على تذكرة السفر لمونديال قطر 2022 ومونديال أستراليا ونيوزيلاندا 2023.

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