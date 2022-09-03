بالدموع.. مهيول: “الفنان إذا مخدمش يموت بالجوع هو و وليداتو”

نجلاء مزيان

بنبرة مليئة بالألم ، كيف لا و هو يفارق صديق العمر و رفيق دربه لسنوات، و هو يحكي عن الوضع المزري الذي أضحى يعيشه الفنان المغربي فور انطفاء أضواء الشهرة عليه، بسبب المرض أو تعويضه بمؤثر يمتلك ملايين المتابعين الوهميين بمنصات التواصل الاجتماعي.

معاناته و غيره من التهميش و الإقصاء و التغييب ، جعلته يوجه صرخة للمسؤولين أثناء تواجده بجنازة الفنان الراحل نور الدين بكر.

و خلال تصريح الفنان محمد مهيول لجريدة هبة بريس الالكترونية، أكد أن الفنان إذا توقف عن العمل “غادي يموت بالجوع” قائلا :”كاين فنان لي معندوش سكن كاين لي معندوش مدخول باش يوكل وليداتو، اذا خدم كيعيش و اذا مخدمش كيموت بجوع هو و ولادو”.

و تساءل الفنان المغربي عن الفرق بين الفنان الانسان و أي مواطن مغربي قائلا :”الفنان هو واحد من الشعب مال الفنان معندوش حب المواطنة؟ الله الوطن الملك كتجري ليه فالدم”.

و يشار أن العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تصريحات مهيول حيث تم تداولها على نطاق واسع من طرف النشطاء و كذا بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

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