بالدموع.. مهيول: “الفنان إذا مخدمش يموت بالجوع هو و وليداتو”
بنبرة مليئة بالألم ، كيف لا و هو يفارق صديق العمر و رفيق دربه لسنوات، و هو يحكي عن الوضع المزري الذي أضحى يعيشه الفنان المغربي فور انطفاء أضواء الشهرة عليه، بسبب المرض أو تعويضه بمؤثر يمتلك ملايين المتابعين الوهميين بمنصات التواصل الاجتماعي.
معاناته و غيره من التهميش و الإقصاء و التغييب ، جعلته يوجه صرخة للمسؤولين أثناء تواجده بجنازة الفنان الراحل نور الدين بكر.
و خلال تصريح الفنان محمد مهيول لجريدة هبة بريس الالكترونية، أكد أن الفنان إذا توقف عن العمل “غادي يموت بالجوع” قائلا :”كاين فنان لي معندوش سكن كاين لي معندوش مدخول باش يوكل وليداتو، اذا خدم كيعيش و اذا مخدمش كيموت بجوع هو و ولادو”.
و تساءل الفنان المغربي عن الفرق بين الفنان الانسان و أي مواطن مغربي قائلا :”الفنان هو واحد من الشعب مال الفنان معندوش حب المواطنة؟ الله الوطن الملك كتجري ليه فالدم”.
و يشار أن العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تصريحات مهيول حيث تم تداولها على نطاق واسع من طرف النشطاء و كذا بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.
9 تعليقات
الفن هواية فقط فمن دخله فلا يجب أن يقتصر عليه فقط بل عليه أن يشمر عن ساعد الجد و يحترف حرفة أخرى تساعده على ضمان عيشه الكريم.
كثير من الفنانين تبتسم لهم الحياة في فترة من حياتهم لكن يضيعونها في التفاهة.
يصعب على المسؤولين تحديد ماهية (فنان) لتعوضهم لأن حتى (الطبال) سيدعي أنه فنان.
واسير تخدم على راسك من نهار عرفتك وانت تطلب
اي انسان واي مواطن مطالب بالعمل في المغرب وخارجه والفنان انسان . من لا يعمل يجد نفسه في الهامش ولا يستطيع تحقيق احلامه ولا تلبية حاجياته. شيء بديهي وكفانا من البكاء والشكاوى.
ايوا راه هذا هو المنطق ، اشنو زعما بغيتي تاكل بلاما تخدم ؟؟؟؟ اذن كتشجع على التواكل و الريع والفساد.
راه المغاربة كاملين او بالأحرى العالم كامل اللي مخدمش ميلقى مياكل
أي مواطن لمخدمش سيموت جوعا، والفنان مواطن!ما هو الفرق؟؟
هذا وقت يجب ان بشمر الشخص على ساعديه و يدمر اما الهرطقات فلا تنفع، من لم يجد عملا كفنان يبدل المهنة، اقولها و قد بدلت الشعبة بعد سنة اولى دكتوراه
نرجو من الحكومة وضع برنامج لدعم الأسر بدون دخل ولو مبلغ ألف درهم للأسرة اللتي ليس لها دخل من أجل عيش كريم فمواطن يبحت عن عمل أو مريض الحكومة لاتساعده فهل أخنوش سيفكر في حل
وهل ما تقدمه فن الفنانة الحقيقيون لا يشتكون الفاقة همهم الوحيد الابتكار و الانتجات المتماشية مع المرحلة
وش بغيتو تحسبو على وزارة الثقافة وتكون عندكم دخل شهري ماهذا الاتكال