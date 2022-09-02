منتخب الفتيان يفعلونها ويتأهلون لنصف نهائي كاس العرب من قلب الجزائر

هبة بريس _ رياضة

فاز المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة على نظيره المصري بنتيجة 2-0، مساء اليوم الجمعة، في مباراة ربع نهائي كأس العرب على أرضية ملعب مستغنام بالجزائر.

وسجل عبد الحميد معالي، الهدف الأول ليضيف زميله أيمن النير الهدف الثاني

وبهذا الانتصار يكون المنتخب الذي يدربه اللاعب الدولي الأسبق سعيد شيبا قد بلغ”المربع الذهبي” لكأس العرب، حيث سيواجه المنتخب اليمني يوم الاثنين المقبل.

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