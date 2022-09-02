منتخب الفتيان يفعلونها ويتأهلون لنصف نهائي كاس العرب من قلب الجزائر
هبة بريس _ رياضة
فاز المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة على نظيره المصري بنتيجة 2-0، مساء اليوم الجمعة، في مباراة ربع نهائي كأس العرب على أرضية ملعب مستغنام بالجزائر.
وسجل عبد الحميد معالي، الهدف الأول ليضيف زميله أيمن النير الهدف الثاني
وبهذا الانتصار يكون المنتخب الذي يدربه اللاعب الدولي الأسبق سعيد شيبا قد بلغ”المربع الذهبي” لكأس العرب، حيث سيواجه المنتخب اليمني يوم الاثنين المقبل.
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12 تعليقات
هنيئا لمنتخبات المغربي فوزه بهذه المباراة ومزيدا من التألق
ألف مبروك لمنتخب الفتيان فوزهم في ربع النهائي نتمنى لهم الفوز في باقي المباريات
مربوحة إن شاء الله
نتمنى لهم الفوز بالكاس إن شاء الله.
هنيئا لمنتخبات الشاب فوزه المستحق ونتمنى لهم بلوغ النهائي ولما لا الفوز بالكأس
منتخب شاب يضم مواهب واعدة نتمنى من المسؤولين الإعتناء بهم وتشجيعهم.
فوز يعني الكثير للمغاربة لأنه احرز على أرض ملعب جزائري
إنتصار على المنتخب المصري أمام الجمهور الجزائري وعلى أرضية كارثية إنه فعلا إنجاز عظيم
فوز مستحق فعل الاشبال مالم يفعله الاسود هدف متوكل غاية الروعة السهل الممتنع وتألق الحارس في ارضية لاتصلح حتى لزراعة البطاطا حظ اوفر لشبان مصر👏
الفوز على فريق مصر لا ينقص من رابطة الأخوة بيننا ، كل الاحترام و التقدير لمصر العظيمة
لم تستقبل شباك المنتخب المصري أي هدف إلا هدفي الأسود الشابة،نتمنى لهم الظفر بالكأس لتكتمل فرحة الجمهور المغربي.
فوز مستحق ينسب لقتالية اللاعبين لالحرفية المدرب.