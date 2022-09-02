مهرجان “ليالي درب السلطان” يستضيف نجوم الفن المغاربة

2022-09-02 / 09:58
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نجلاء مزيان

تستعد منطقة درب السلطان لاحتضان مهرجان “ليالي درب السلطان” يومي السبت والأحد المقبلين بمركب النيل بشارع 2 مارس بمدينة الدارالبيضاء و المنظم من طرف مقاطعة مرس السلطان.

واختارت إدارة المهرجان، تقديم برنامج حفلات متنوع، يضم مختلف الألوان الغنائية، بهدف إرضاء أذواق الجمهور البيضاوي، حيث سيخصص المهرجان سهرات مجانية للعموم، يحييها عدد من الفنانين من بينهم دنيا باطمة، الأخوين رجاء وعمر بلمير، مغني الراب سبعتون، إلى جانب المغنية الشعبية إكرام العبدية.

وسيشارك في إحياء أولى سهرات هذه التظاهرة الفنية المنظمة تحت شعار “الموسيقى للجميع” الفنانة دنيا باطمة، و مغني الراب سبعتون، فيما سيحيي حفل اليوم الثاني الفنانة الشعبية إكرام العبدية بمشاركة أبناء منطقة درب السلطان الإخوان عمر ورجاء بلمير.

وقد أكد محمد بودريقة رئيس مقاطعة مرس السلطان أن مهرجان “ليالي درب السلطان”، يروم إلى إعادة الحياة الثقافية والفنية بتراب منطقة الفداء درب السلطان، مؤكدين عزمهم تنظيم عدة تظاهرات أخرى بتنسيق مع كافة الفاعلين في المجال الثقافي والفني.

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