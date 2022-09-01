موريتانيا منشغلة بتطورات الأزمة بين تونس والمغرب

2022-09-01 / 18:57
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أكد محمد ماء العينين ولد أييه، وزير التهذيب الوطني الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، “أن حكومة موريتانيا تتابع باهتمام كبير ما حدث بين تونس والمغرب منذ أيام”.

وقال ولد أييه، في تصريحات أثناء المؤتمر الصحافي الأسبوعي الخاص بالتعليق على اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، “إن موريتانيا حريصة دائما على إشاعة جو السكينة العام، وعلى قوة ومتانة العلاقات بين شعوب المنطقة ودولها”.

وأضاف “أن موريتانيا حريصة كذلك على الاحتفاظ بجو السلم الذي يمكن من تنمية بلدان المنطقة في كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية”.

وأوضح الناطق الحكومي الموريتاني “أن هذه هي مواقف موريتانيا التي لن تتغير، وموريتانيا حريصة كذلك على تطبيق القوانين الدولية، وأن يكون لذلك أثره الإيجابي بصورة دائمة

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تعليق واحد

  1. لايهمنا،امركم ايها الموريتانيون،تبيعون القرد وتضحكوا،على من اشتراه واحدة من الاثنان يااما،معنا،يااما،ضذنا، كفاكم،نفاق،ووجهان اتقوا الله في انفسكم،اليست،موريتانيا بارض،مغربية اليس،التاريخ يشهد، على ذلك

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