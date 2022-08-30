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ضمنهم مواطنين من فلسطين واليمن والجزائر.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ743 مهاجرا سريا

2022-08-30 / 15:54
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هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قدمت المساعدة، خلال الفترة ما بين 22 و 30 غشت 2022، لـ 743 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من جنسيات مختلفة، من بينهم مرشحون ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء واليمن والسودان وفلسطين وليبيا ومصر وآخر جزائري.

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية حاولوا العبور في رحلة محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع (كاياك) ودراجات مائية (جيت سكي)، وكذا عن طريق السباحة.

وأضاف أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل نقلهم سالمين إلى أقرب موانئ المملكة، وتسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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