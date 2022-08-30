الأمم المتحدة: نصف مرافق العالم الصحية تفتقد لشروط التعقيم

2022-08-30 / 15:11
0
هبة بريس - وكالات

لا تملك نصف المؤسسات الصحية في العالم مواد التعقيم الأساسية ما يعرض نحو أربعة مليارات شخص لخطر انتشار العدوى، على ما أفادت الأمم المتحدة الثلاثاء.

وتفتقد هذه المرافق للماء والصابون والمحلول الكحولي داخل الغرف التي يعالج فيها المرضى أو في المراحيض، وفقا لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف.

تستعمل هذه المرافق من قبل حوالي 3,85 مليارات شخص معرضين لخطر محدق بانتشار العدوى. كما أن 688 مليون شخص يتلقون العلاج في مرافق تفتقر لكل شيء، وفقا للمنظمتين.

وقالت المديرة المكلفة بالصحة العمومية والبيئة في منظمة الصحة العالمية ماريا نيرا في بيان إن موضوع “المرافق وممارسات النظافة والتعقيم داخل المنشآت الصحية لا يقبل التفاوض… إن تحسينها أمر ضروري لتأهيلها والوقاية والاستعداد في حال ظهور جائحة”.

وأضافت المسؤولة “لا يمكن ضمان النظافة والتعقيم داخل المؤسسات الصحية من دون زيادة الاستثمار في الأساسيات التي تشمل الماء الصالح للشراب والمراحيض النظيفة والتخلص من النفايات الطبية بطريقة آمنة”.

وتعكس الأرقام الجديدة والمستندة لمعطيات من أربعين دولة، “صورة مقلقة” لوضع النظافة والتعقيم داخل المؤسسات الصحية.

وكشف التقرير عن أن 68% من المؤسسات الصحية تملك معدات تعقيم ونظافة داخل مراكز العلاج و65% لديها مرافق لغسل الأيدي بالماء والصابون في بيوت الراحة. بينما 51% فقط توفر الاثنين معا وتلبي شروط تجهيزات النظافة الصحية الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن 9% من مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم ليس لديها أي منها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس الصربي: أطفأت ثلاجتي ومعظم الأدوات الكهربائية لتوفير الطاقة

الرئيس الصربي: أطفأت ثلاجتي ومعظم الأدوات الكهربائية لتوفير الطاقة

2022-08-30 / 14:00
Photo of الخطوط الفرنسية توقف طيارين عن العمل بعد شجار بالأيدي في قمرة القيادة

الخطوط الفرنسية توقف طيارين عن العمل بعد شجار بالأيدي…

2022-08-30 / 13:12
Photo of زيلينسكي: نحتاج لحوالي 800 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا

زيلينسكي: نحتاج لحوالي 800 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا

2022-08-30 / 11:24
Photo of أسعار الغاز في أوروبا تنخفض إلى أقل من 2700 دولار

أسعار الغاز في أوروبا تنخفض إلى أقل من 2700…

2022-08-30 / 10:59
Photo of مقتدى الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي

مقتدى الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي

2022-08-30 / 09:46
Photo of حصيلة جديدة ..مقتل 20 متظاهرا بالرصاص في المنطقة الخضراء ببغداد

حصيلة جديدة ..مقتل 20 متظاهرا بالرصاص في المنطقة الخضراء…

2022-08-29 / 23:22
Photo of استقبله بقصر الاليزيه..تطوير العلاقات الثنائية على طاولة المباحثات بين ملك البحرين وماكرون

استقبله بقصر الاليزيه..تطوير العلاقات الثنائية على طاولة المباحثات بين…

2022-08-29 / 22:31
Photo of جنوب افريقيا ..حجز قرابة 800 كلغ من المخدرات بمطار جوهانسبورغ

جنوب افريقيا ..حجز قرابة 800 كلغ من المخدرات بمطار…

2022-08-29 / 21:57
Photo of واشنطن تعبر عن قلقها من أعمال العنف في العراق

واشنطن تعبر عن قلقها من أعمال العنف في العراق

2022-08-29 / 21:29
Photo of فرنسا تنوي استخدام “الدرون” لمراقبة استخدام المياه بحمامات السباحة والمباني

فرنسا تنوي استخدام “الدرون” لمراقبة استخدام المياه بحمامات السباحة…

2022-08-29 / 21:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق