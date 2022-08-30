استقبال بن بطوش.. الشبيبات الحزبية الممثلة بالبرلمان تستنكر “التصرف الشنيع”

هبة بريس

عبرت الشبيبات الحزبية الممثلة في البرلمان عن استنكارها الشديد لهذا ” التصرف الشنيع، البعيد كل البعد عن الأعراف والتقاليد الديبلوماسية، والذي يستفز مشاعر المغاربة قاطبة تجاه قضيتهم الأولى، ويضرب بشكل واضح أواصر الاحترام والتقدير التي يكنها الشعب المغربي للشعب التونسي الشقيق “.

وشجبت الشبيبات، في بلاغ صدر عقب اجتماع طارئ عقدته عبر تقنية التناظر المرئي، هذه ” الخطوة الاستفزازية ” التي تمس ثوابت المملكة المغربية وعلى رأسها قضية وحدتها الترابية.

كما أشادت بالموقف الديبلوماسي الحازم الذي اتخذته المملكة المغربية على ” إثر ما أقدم عليه الرئيس التونسي الذي وضع بلاده، عكس كل سابقيه، في خدمة أجندة أعداء وحدة المغرب الترابية “، مؤكدة تجندها الدائم للدفاع والترافع عن قضية الصحراء المغربية .

وثمنت الشبيبات، عاليا، موقف دولة اليابان التي فضحت زيف رواية الرئاسة التونسية، عبر التأكيد على أن دعوة ممثلي الكيان الوهمي هو إجراء أحادي من طرف واحد، معبرة عن شكرها للدول الإفريقية الصديقة والشقيقة التي عبرت عن أسفها واستنكارها لحضور كيان غير معترف به لأشغال قمة (تيكاد 8).

ومع تأكيد تشبتها الراسخ بأواصر الصداقة العريقة التي تجمع الشعبين المغربي والتونسي، دعت الشبيبات الحزبية “الأصوات الحية والأحزاب والشبيبات الحزبية في دولة تونس الشقيقة إلى تنبيه النظام التونسي لخطورة هاته الخطوة غير المحسوبة والطائشة “.

وخلص البلاغ إلى إعلان الشبيبات عن تعبئة شاملة لهياكلها ومنخرطيها للقيام بمبادرات ترافعية مشتركة للرد على موقف الرئيس التونسي.

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