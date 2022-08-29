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الحسيمة ..اعتقال شخص غرر بقاصر عبر تطبيق “الواتساب “

2022-08-29 / 20:55
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هبة بريس - الحسيمة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لمدينة إمزورن، بالحسيمة، الاسبوع الماضي ، من اعتقال شخص راشد غرر بطفل قاصر عبر محادثات بتطبيق التراسل الفوري “واتساب ” .

وبحسب مصادر محلية ، فقد تم نصب كمين محكم للمشتبه فيه ، بعد ان عمد الى التغرير بطفل قاصر لايتعدى عمره 10 سنوات، عبر رسائل نصية بتطبيق “واتساب ” ، ليتم اخطار عناصر الشرطة القضائية من قبل والد الضحية ، حيث تم توقيف المعني بالامر في حالة تلبس .

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية ، الى حين عرضه على النيابة العامة المختصة بتهم تتعلق بالتغرير بقاصر .

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