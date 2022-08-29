الحسيمة .العثور على جثة شاب مشنوقا باساكن
هبة بريس - الحسيمة
عثر امس الاحد على شاب عشريني ، جثة معلقة بواسطة حبل الى شجرة بدوار “امرسيان” جماعة اساكن بإقليم الحسيمة.
الهالك شاب عازب يبلغ من العمر 20 سنة، عثر عليه جثة هامدة من طرف احد افراد عائلته، بعد أن وضع حدا لحياته لأسباب مجهولة، حيث كان يعاني قيد حياته من اختلالات عقلية .
و انتقلت السلطات المحلية ومصالح الشرطة القضائية إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن يتقرر توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي بالحسيمة.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
8 تعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحم ضعفه وتجاوز عنه يالله واغفر له وارحمه ياأرحم الراحمين
لا حول ولا قوة الا بالله ان لله وان اليه راجعون
الله يرحمو مسكين او الله إغفر ليه😭
إن لله وإن إليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ٱغفر له وٱرحمه
إن لله وإن إليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم