الاتحاد الدولي لنقابات افريقيا وآسيا : استقبال “سعيٌد” لزعيم الانفصاليين اساءة للمغرب

هبة بريس -

أكد الاتحاد الدولي لنقابات العمال أن ترحيب الرئيس التونسي بزعيم الميليشيات الانفصالية لـ “البوليساريو” يشكل “اعتداء على جميع الثوابت الدبلوماسية والعلاقات المتميزة التي تربط تونس بالمملكة المغربية”. إفريقيا

وفي بيان أرسله إلى وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الأحد ، استنكر الاتحاد تصرف الرئيس التونسي في إطار قمة التيكاد الثامنة التي نظمت في تونس ، معربا عن “رفضه التام لهذا السلوك غير المفهوم ، في ظل سياق إقليمي غير مستقر “. “.

وأضاف البيان أن رئيس الاتحاد ، سعود الحجيلان ، أعرب عن دعمه الكامل لوحدة أراضي المغرب وسيادته الكاملة على صحرائه ، داعيا إلى نبذ الانقسام وتعزيز العلاقات واحترام سيادة الدول.

كما دعا السيد حجيلان المنظمات النقابية التونسية إلى إدانة هذا العمل.

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