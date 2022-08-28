حسام حبيب يتهم شيرين بالاستيلاء على أغانيه ويقاضيها

هبة بريس - وكالات

أعلن الفنان حسام حبيب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أن أعلنت تحضيرها لأغنية جديدة بعنوان غاب الفرح، وذلك ضمن الأزمة المستمرة بينهما بعد أن أعلنت الأخيرة طلاقها منه وشنت هجوماً عليه.

وقال حسام حبيب في تصريحات صحافية له إن أغنية غاب الفرح التي أعلنت شيرين عنها ملك له وهناك تنازل بالفعل لديه من الملحن والمؤلف لها موثق في جميعة المؤلفين والملحنين، ونشر صورة من ذلك التنازل، بحسب ما أورد موقع ليالينا.

ولفت إلى أن شيرين بعد الوهاب استولت على مصنف غير مملوك لها لأنه يملك حقوق تلك الأغنية، وأعلنت عن إذاعته والترويج له.

وأكد حسام حبيب تمسكه بحقوقه، وأنه سيقدم بلاغاً إلى النائب العام بسبب استيلائها على أغاني ألبومه التي يملكها، ‏حيث كلف محاميه المستشار جميل سعيد بذلك، حتى يحصل على حقوقه.‏

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