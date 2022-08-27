محمد ساجد

الاتحاد الدستوري يستنكر خطوة قيس سعيد “العدائية”

2022-08-27 / 12:41
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هبة بريس - الرباط

على اثر استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد، لزعيم الجبهة الوهمية ابراهيم غالي، عبر حزب الاتحاد الدستوري عن استنكاره الشديد لللخطوة العدائية الموجهة ضد بلادنا ووحدته الترابية .

وتأسف الحزب لما وصفه ب”التهور الذي أدخل فيه الرئيس التونسي تونس الشقيقة عبر قرارات مرتجلة لا تخدم مصالح الاستقرار والديمقراطية في منطقة المغرب العربي.”

وأكد حزب الاتحاد الدستوري انخراطه التام في الرؤية الاستراتيجية التي يحدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله معالمها في كل الخطابات ، وفي كل المناسبات .

وعبر الحزب عن تأييده جميع الخطوات الدبلوماسية وكل القرارات التي تتخذها بلادنا ويدعم كجميع الأحزاب والقوى الحية قدسية وحدتنا الترابية ومغربية صحرائنا .

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