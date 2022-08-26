بايدن: قد يأخذ الرؤساء بعض المواد الحساسة معهم إلى المنزل “وفقا للظروف”‏

2022-08-26 / 22:58
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه يُسمح أحيانا للقائد العام بأخذ وثائق حساسة معه إلى ‏المنزل، وذلك اعتمادا على طبيعة تلك المواد، ومساحة العرض.‏

وجاء تصريح بايدن ردا على أسئلة بشأن الممارسة فيما يتعلق بتحقيق فيدرالي يتناول تخزين مواد من المحتمل أن تكون حساسة داخل مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في منتجع “مار إيه لاغو” في ولاية فلوريدا.

وعندما سُئل عما إذا كان من المقبول أن يأخذ الرئيس مواد حساسة إلى المنزل، أجاب بايدن: “حسب الظروف، وعلى سبيل المثال لدي في منزلي كابينة مغلقة بعيدة عن المكان، وهي آمنة تماما، وسأصطحب معي إلى المنزل اليوم [الإحاطة اليومية للرئيس]، وهي مغلقة، ومعي شخص عسكري، وسأقوم بقراءتها وسأعيد غلقها وأعطيها للجيش”.

وأضاف بايدن أن “بروتوكولات التعامل مع المعلومات الحساسة تعتمد على نوع الوثيقة وأمان مساحة المشاهدة”.

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