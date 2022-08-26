إطلاق نار في الولايات المتحدة يخلف قتلى وجرحى

2022-08-26 / 22:02
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هبة بريس - وكالات

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح، مساء الخميس، خلال حادث إطلاق للنار بملجإ للمشردين في ولاية كنتاكي (جنوب شرق البلاد).

ووقع الحادث في مدينة هندرسون، قرب إنديانا، وفق ما أوردت الشرطة.

وتوفي شخص على الفور، فيما تم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، حيث تم إعلان وفاة أحدهم لدى وصوله.

واعتقلت الشرطة منفذ الهجوم، ويبلغ من العمر 37 سنة.

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‫3 تعليقات

  1. اللهم زد وبارك في هذه العمليات اللهم احمي الاسلام والمسلمين واخرجنا من بينهم سالمين

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