يوروبا ليغ: نتائج قرعة دور المجموعات

2022-08-26 / 17:33
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هبة بريس - وكالات

أسفرت نتائج قرعة دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، في كرة القدم التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول التركية عن وقوع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مواجهة فريق شيريف تيراسبول المولدافي الذي هزم بطل دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات في الموسم الفائت.

كذلك أوقعت القرعة، الفريق الإنجليزي الآخر، أرسنال، في مواجهة صعبة نسبيا، حيث سيواجه فريق آيندهوفن الهولندي، بالإضافة إل بودو غليمت وزيوريخ.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: أرسنال (إنجلترا)، أيندهوفن (هولندا)، بودو/غليمت (النروج)، زيوريخ (سويسرا)
المجموعة الثانية: دينامو كييف (أوكرانيا)، رين (فرنسا)، فنربهتشه (تركيا)، أيك لارنكا (قبرص)
المجموعة الثالثة: روما (إيطاليا)، لودوغوريتس (بلغاريا)، ريال بيتيس (إسبانيا)، ايتش جاي كاي هلسنكي (فنلندا)
المجموعة الرابعة: براغا (البرتغال)، مالمو (السويد)، أونيون برلين (ألمانيا)، سان جيلواز (بلجيكا)
المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد (إنجلترا)، ريال سوسييداد (إسبانيا)، شيريف تيراسبول (مولدافيا)، أومونيا نيقوسيا (قبرص)
المجموعة السادسة: لاتسيو (إيطاليا)، فينورد (هولندا)، ميدتيلاند (الدنمارك)، شتورم غراتس (النمسا)
المجموعة السابعة: أولمبياكوس (اليونان)، قره باغ (أذربيجان)، فرايبورغ (ألمانيا)، نانت (فرنسا)
المجموعة الثامنة: النجم الأحمر (صربيا)، موناكو (فرنسا)، فيرينتسفاروش (المجر)، طرابزون سبور (تركيا)

أما مواعيد مباريات دور المجموعات، فكانت على النحو التالي:

الجولة الأولى: 8 سبتمبر
الجولة الثانية: 15 سبتمبر
الجولة الثالثة: 6 أكتوبر
الجولة الرابعة: 13 أكتوبر
الجولة الخامسة: 27 أكتوبر
الجولة السادسة: 3 نوفمبر

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