شيرين :” رجعت لنفسي في ليلة عاشوراء و مكنتش متوضية ولا مصلية ولا صايمة “

2022-08-26 / 14:43
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نجلاء مزيان

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب خلال مداخلتها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج “معكم منى الشاذلي” الذي يبث على قناة cbc، -كشفت- مجموعة من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية و المهنية.

و أكدت شرين نيتها في استكمال رحلتها التعليمية، قائلة: “أنا قلت للدكتور أشرف زكي إني عايزة أكمل تعليمي، خطوة كبيرة جدا في الوقت ده، الواحد دلوقت يعرف يتعلم، لأن وإحنا صغيرين كنا بنكره الصحيان بدري دلوقت لأ، إحنا بنفتقد في حياتنا الروتين، والروتين دا مهم جدا للفنان عشان ميحسش بالوحدة والاكتئاب، ويحس أنه ملك نفسه، لما نرجع تاني نكمل دراستنا في السن ده حاجة جميلة جدا”.

و اضافت شرين قائلة: “أنا رجعت لنفسي في ليلة عاشوراء، وأنا مكنتش متوضية ولا مصلية ولا صايمة. ليلة عاشوراء كانت ليلة كلها بركة والدعاء فيها مستجاب، فلما الناس دعت لي من قلبها الدعاء وصلني ورجعت شيرين تاني”.

تابعت: “أنا رفعت شعار لا حب مع الحياة ولا حياة مع الحب. فلتسقط الرجالة.. أنا بحب حياة العزلة، لكني مش في عزلة. بحب الهدوء والسكينة، وبفضل أبقى بعيدة دايما عن السوشيال ميديا والأضواء، لأني ست قديمة شوية مش جديدة.. أنا ست بيتوتية”.

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تعليق واحد

  1. سنرى. !!؛ لحد الان الحكومة لم تحقق اي شيء يذكر على مستوى القدرة الشرائية و كذا الصحة و التعليم؛ بصفة عامة كرامة المواطن؛ لقد رفعوا شعارات الأمل من عدمها

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