بتهمة تحريض الشعب و بث الكراهية.. اعتقال نجمة البوب التركية “جولشان”

نجلاء مزيان

أوقفت السلطات التركية يوم أمس الخميس، الفنانة التركية “غولشان”، بتهمة تحريض الشعب وبثّ الحقد والكراهية، و ذلك عقب هجومها الكلامي على طلبة الشريعة.

و في ذات الصدد، تم تداول مقطع فيديو، تم تصويره قبل 4 أشهر، تظهر فيه بإحدى حفلاتها، و هي تتحدث عن شخصٍ لا تعرف هويته قائلة: “درس في مدارس الأئمة والخطباء من قبل، ومن هنا يأتي انحرافه”.

و علقت “غولشان” على هذا الهجوم، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، قائلة :” مزحت مع زملائي خلال عرض في أبريل الماضي، واعتذرت لأي شخص شعر بالإساءة.

و يشار أن مكتب المدعي العام في اسطنبول بدأ التحقيق مع مغنية البوب المعروفة، جولشان بيرقدار كولا أوغلو، المعروفة باسم جولشان، بسبب تعليقها في الحفل الموسيقي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء “الأناضول”، كما صدر أمر باعتقالها حسب ما أعلنت عنه صحيفة الصباح المقربة من الحكومة.

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