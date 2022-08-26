تامر حسني يؤدي مناسك العمرة و يوجه رسالة لمتابعيه

2022-08-26 / 10:11
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نجلاء مزيان

تقاسم الفنان المصري تامر حسنى مع جمهوره بمنصات التواصل الاجتماعي مجموعة من صوره رفقة أصدقائه خلال أدائهم مناسك العمرة.

و أرفق حسني الصور بتعليق جاء فيه: “امبارح ربنا كرمني و عملت عُمره مع أصدقاء عمري ، و بجد من جوه قلبي دعيتلكم كتير دعا الاهل لأنكم فعلاً أهلي و أصحابي و عشرة عمري “.

و واصل قائلا: “ربنا يحققلكم كل امنياتكم و توصلوا لكل احلامكم و ربنا يتقبل دعايا ليكم كلكم انتوا و كل الناس يارب و جمعه مباركه على الجميع ان شاء الله “.

و في سياق آخر، نشر تامر حسني “بوسط” يتعلق بدعم المواهب الشابة جاء فيه: “أنا شايف أن أغنية وأنت بعيد عليها تحديات كبيرة من مواهب وأصوات موهوبة في كل أنحاء الوطن العربي هعتبرها اغنية تحديات الغناء لانها فعلاً بتبين طبقة الصوت من اوطى طبقة لأعلى طبقة والأهم الاحساس مع توظيف الغرب في العالي والواطي استمروا أنا منبهر بيكوا ومتابعكم كويس جدا”.

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