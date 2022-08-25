غرق يخت يسائل ادارة ميناء طنجة الترفيهي ( صور )

2022-08-25 / 21:09
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هبة بريس - مكتب طنجة

شهد ميناء طنجة الترفيهي “مارينا باي ” ،اليوم الخميس 25 غشت ، حادث غرق يخت كان راسيا بالميناء منذ مدة .


وقالت مصادر ان اليخت غرق في غفلة من المستخدمين ، في وقت انتقد فيه اصحاب يخوت راسية بالميناء الترفثهي طريقة تدبير المرفأ ، أمام غياب عدد كافي من المستخدمين والحماية .


جدير بالذكر ان المصالح الامنية بمدينة طنجة ، كانت تمكنت من توقيف شخص من ذوي السوابق العدلية 40 سنة للاشتباه في تورطه في الاتجار الدولي في المخدرات عبر المسالك البحرية ، وذلك بعدما استرعى انتباه دورية امنية راجلة وقوف سيارة مشبوهة بالممر الرئيسي المحاذي لرصيف اليخوت بالميناء الترفيهي ليتم معاينة رزم من الحشيش بلغ وزنها الاجمالي 60 كيلوغرام يحاول انزالها شخصين ، تم توقيف احدهما فيما لاذ الشخص الثاني بالفرار .

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