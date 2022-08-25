الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية يجر شخصين الى النيابة العامة بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

احالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية أمن طنجة على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة مساء أمس الأربعاء شخصين في العشرينات من العمر، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية .

المعنيين بالأمر تم ايقاف الاول منهما على مسنوى حي البرانص القديمة متن دراجة نارية متلبسا بحيازة 45 قرص مخدر من نوع زيبام ومبلغ مالي من العملة الاجنبية ،قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه فيه الثاني على مستوى حي المسيرة الخضراء حيث أسفرت عملية تفتيش المنزل الذي يقطن به عن حجز 9لفافات من مخدر الكوكايين و 340 غرام من مخدر الشيرة ،فضلا عن حجز 24 كبسولة من عاز الضحك الهليوم وميزان الكتروني.

وقد كان الموقوفين قد تم وضعهما تحت بتدبير الحراسة النظرية لفائدة الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة قبل أن يحالا عليها مساء أمس للنظر في المنسوب إليهما.

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