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بعد وفاة 8 أشخاص.. أمن العروي يوقف متورطا في بيع كحول مغشوشة

2022-08-25 / 10:25
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هبة بريس

فتحت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة العروي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال يوم الأربعاء 24 غشت الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لصاحب محل لبيع المواد الغذائية، يبلغ من العمر 30 سنة، يشتبه في تورطه في بيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة العروي قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل وفاة ثمانية أشخاص بسبب إصابتهم بتسمم جراء تناولهم لمادة كحولية مضرة بالصحة العامة، والتي يشتبه في اقتنائها من لدن المشتبه فيه بمحله التجاري بأحد أحياء المدينة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية عن تحديد هوية المشتبه فيه المتورط في هذه القضية، وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من تسجيل الوفيات في أوساط المستهلكين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد العلاقة بين الوفيات المسجلة والمواد الكحولية المتناولة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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