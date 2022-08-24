بالأرقام: مطار كلميم يسترجع 126% من مسافريه

هبة بريس

بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار كلميم، 6 آلاف و575 مسافرا خلال النصف الأول من سنة 2022.

وأوضح بلاغ صحفي للمكتب الوطني للمطارات حول حركة النقل الجوي التجاري، أن هذا الحجم يمثل نسبة استرجاع بلغت 126 في المائة بالنسبة للمسافرين مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019 ، التي سجلت عبور 5 آلاف و218 مسافرا.

وأضاف المكتب أن عدد الرحلات الجوية بمطار كلميم بلغ 170 رحلة بين شهري يناير ويونيو من السنة الجارية، بنسبة استرجاع بلغت 75 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019، التي سجلت 226 رحلة.

واستقبل مطار كلميم خلال شهر يونيو من سنة 2022، ما مجموعه 1367 مسافرا، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 التي سجلت 1055 مسافرا، عبر 46 رحلة جوية مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019 (50 رحلة).

يشار إلى أن مطار كلميم جاء في المرتبة الثانية من بين مطارات المملكة فيما يخص نسبة الاسترجاع خلال النصف الأول من السنة الجارية (126 في المائة)، وذلك بعد مطار تطوان سانية الرمل (444 في المائة)، ثم مطار وجدة أنكاد في المرتبة الثالثة (104 في المائة)، بينما تصل هذه النسبة على الصعيد الوطني 64 في المائة.

يذكر أن مطارات المملكة استقبلت، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2022، ما مجموعه 7.439.275 مسافرا، عبر 70.680 رحلة جوية.

وسجلت المطارات المغربية نسبة استرجاع تقدر على التوالي ب 64 في المائة بالنسبة للمسافرين و72 في المائة بالنسبة لحركة الطائرات، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، وذلك رغم الاستئناف المتأخر لحركة النقل الجوي للمسافرين، والذي لم يتم إلا ابتداء من 07 فبراير 2022.

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