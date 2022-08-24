من جديد شرين عبد الوهاب ترد على طليقها :” الي اعرفه ان الأسد مراته بتأكله”

2022-08-24 / 12:24
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أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب جدلا واسعا على خلفية تصريحها الأخير بشأن طليقها الفنان حسام حبيب.

و حرصت شرين على الرد على تعليق حسام حبيب الذي جاء فيه: “الأسد لما بيغيب الغابة بتسيب”، خلال مداخلتها الهاتفية على إحدى القنوات المصرية قائلة: “اللي أعرفه أن الأسد مراته بتأكله”.

 و في سياق منفصل، أعربت شرين عبد الوهاب عن سعادتها الكبيرة على إثر نجاح حفلها في مهرجان قرطاج واستقبال شعب تونس لها، قائلة: “شفت حبهم وتشجيعهم ليا وأنا بغني”.

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