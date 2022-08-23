في ذكرى ميلادها 28.. حنان الخضر تكشف معاناتها خلال السنوات الأخيرة

2022-08-23 / 21:15
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تقاسمت الفنانة المغربية حنان الخضر معاناتها خلال السنوات الأخيرة دون الافصاح عن تفاصيلها، -تقاسمت- مع متابعيها بمنصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

و كتبت خريجة ستار أكاديمي عبر ذات المنصة: “أولا وقبل كل شئ كل الشكر و التقدير لكل من تذكرني وقدم لي التهنئة بمناسبة عيد ميلادي لقد غمرتموني بمشاعركم الراقية ودعواتكم المخلصة جزيل الشكر لفانزي الراقي لي كنحماق عليه حبكم ليا كيقويني و كيزيدني ارادة وعزيمة باش نكون عند حسن ظنكم الله اخليكم لياااا ويا رب يجعل أيامكم كلها خير وسعادة”.

و أضافت قائلة:” بحال هاد النهار جات حنان لهاد الحياة و ليوم فسن 28 سنة تبتات انها اقوى من بعض الظروف لي كانت صعيييبة فالسنتين الاخيرتين لكن الحمد الله حنان ليوم مستعدة تبغي الحياة من جديد وتعطيها العمل بجد و المثابرة باش الحياة بالمقابل تعطيها النجاح”.

و في سياق منفصل، عادت حنان الخضر إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب دام لأزيد من سنتين بسبب دخولها القفص الذهبي، لتعلن بعد ذلك عن خبر انفصالها دون الخوض في التفاصيل.

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