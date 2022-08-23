في ذكرى ميلادها 28.. حنان الخضر تكشف معاناتها خلال السنوات الأخيرة

تقاسمت الفنانة المغربية حنان الخضر معاناتها خلال السنوات الأخيرة دون الافصاح عن تفاصيلها، -تقاسمت- مع متابعيها بمنصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

و كتبت خريجة ستار أكاديمي عبر ذات المنصة: “أولا وقبل كل شئ كل الشكر و التقدير لكل من تذكرني وقدم لي التهنئة بمناسبة عيد ميلادي لقد غمرتموني بمشاعركم الراقية ودعواتكم المخلصة جزيل الشكر لفانزي الراقي لي كنحماق عليه حبكم ليا كيقويني و كيزيدني ارادة وعزيمة باش نكون عند حسن ظنكم الله اخليكم لياااا ويا رب يجعل أيامكم كلها خير وسعادة”.

و أضافت قائلة:” بحال هاد النهار جات حنان لهاد الحياة و ليوم فسن 28 سنة تبتات انها اقوى من بعض الظروف لي كانت صعيييبة فالسنتين الاخيرتين لكن الحمد الله حنان ليوم مستعدة تبغي الحياة من جديد وتعطيها العمل بجد و المثابرة باش الحياة بالمقابل تعطيها النجاح”.

و في سياق منفصل، عادت حنان الخضر إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب دام لأزيد من سنتين بسبب دخولها القفص الذهبي، لتعلن بعد ذلك عن خبر انفصالها دون الخوض في التفاصيل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0