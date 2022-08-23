الجزائر .. السجن الاحتياطي للوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي

هبة بريس - وكالات

أمرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية بإيداع الوزير الأول الأسبق، نورالدين بدوي، الحبس الاحتياطي في ملف يتعلق بـ”الفساد المالي والإداري”.

ويُتابع بدوي في قضايا فساد تعود إلى سنوات خلت عندما كان يشرف على ولاية قسنطينة، حيث وجهت إليه تهم عديدة تتعلق بإدارة بعض المشاريع والأنشطة في فعاليات “قسنطينة.. عاصمة الثقافة العربية” عام 2015.

ويتعلق الأمر بمجموعة من الصفقات يكون الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي قد منحها بطرق ملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز تلك المشاريع التي طالها الغش، بالإضافة إلى أمور تخص نهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون”.

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