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جماعة بني يكرين بسطات تحصي موتاها ضحايا انقلاب قارب بوجدور

2022-08-23 / 19:02
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محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن حالة من الحزن والأسى والترقب تسود بين صفوف معظم العائلات والأسر بجماعة بني ياكرين إقليم سطات، منذ الاعلان عن حادث انقلاب قارب مطاطي بسواحل مدينة بوجدور.

وحسب معلومات أولية حصلت عليها هبة بريس من مصادرها، فإن حصيلة الغرقى من ذات الجماعة قد بلغ أربع شبان في عمر الزهور منهم من ترك وراءه أطفالا صغارا، فيما لازال البحث جاريا عن الباقي، بعد أن نجا ستة آخرون عادوا لتوهم ليروون تفاصيل الفاجعة.

وزادت المصادر قائلة: بأن حالة من الهلع انتشرت داخل البيوت، لاسيما وان العديد من الضحايا كانوا قد ركبوا قارب الموت هذا دون اخبارهم لذويهم، مما أدخل الجميع في حالة ترقب وانتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة من مستجدات.

ويذكر، أن قاربا مطاطيا انقلب خلال اليومين الماضيين بسواحل مدينة بوجدور وعلى متنه حوالي 56 مهاجرا سريا غالبيتهم مغاربة وأطفال ومهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، مما جعل حرس السواحل المتواجدين بالمنطقة، ينتقلون على وجه السرعة في محاولة منهم لانقاذ ما يتم انقاذه، وفتح تحقيق في ملابسات الواقعة لاسيما وان القارب المطاطي كان يحمل على متنه أطفالا ومهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، قبل أن ينقلب على مشارف منطقة لمسيد 60 كلم شمال اقليم بوجدور.

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