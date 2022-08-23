لليوم الثاني.. سلطات إفران تواصل إخماد حريق غابة جبل مليتر

2022-08-23 / 12:46
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ع محياوي – هبة بريس

تواصل مختلف الأجهزة بما فيها السلطات المحلية و الأمنية بإقليم إفران، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي إخماد حريق غابة جبل مليتر ، بعد أن كافحت فرق الإطفاء على الأرض الحريق الغابوي، الذي شب منذ صباح يوم أمس الاثنين ، تدخلت من خلاله، عصرا، أربع طائرات لإخماد النيران من نوع ” كنادير”، لدعم هاته الجهود التي تتم في ظروف قاسية تتسم بالارتفاع القياسي لدرجة الحرارة.

و أبرز “مصدر هبة بريس” أن جهود عملية إخماد الحريق شاركت فيه، منذ يوم أمس الاثنين واليوم الثلاثاء على التوالي، عناصر الوقاية المدنية والقوات المساعدة والدرك الملكي والمياه والغابات ويتقدمهم  رئيس قسم الشؤون العامة المتواجد منذ يوم أمس الاثنين بعين المكان للوقوف عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الحريق الى أماكن أخرى.

وأضاف المصدر ذاته، أن درجة الحرارة المرتفعة بالمنطقة والرياح تعقد مهام تدخل فرق الإطفاء ميدانيا في انتشار ألسنة النيران هنا وهناك، مشددا على أن تدخل أربع طائرات الإطفاء من نوع  ”كنادير” قد يكون حاسما في ربح المعركة ضد هذا الحريق المهول الذي أتى على مساحة ما يقارب 400 هكتار، 20 هكتار منها غابوية، دون تسجيل خسائر بشرية تذكر.

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