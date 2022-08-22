زوجة شريف منير تهاجم ابنتيها: “لي ملوش خير في أمه ملوش في حد”

تصدر خلال الساعات الماضية اسم الفنان شريف منير مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر منشور لزوجته الممثلة لورا عماد الذي كشفت من خلاله عن وجود خلافات أسرية.

و كتبت لورا عماد في تعليقها :” رسالة إلي بناتي فريدة و كاميليا بما أنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما أدتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم باأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدوا بإن أنا كنت أم عاملة إزاي! بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة!! وحقولكم حاجة واحدة بس! اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد!!

و أضافت:” بتمنالكم كل خير وصحة وأن ربنا يهديكم في يوم من الأيام!! بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كده أنه يرده ليه في يوم من الأيام!!! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي”.

و في سياق متصل، ردت كاميليا على منشور والدتها قائلة :” ليه بتعملي كده؟ ليه بتخلي شكلنا كده قدام الناس؟

لترد عليها والدتها: أنتوا بتموتوني كل يوم وأنت عارفة كده كويس ربنا يهديكي صحيح الزن على الودان أمر من السحر

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