يهم مهنيي النقل الطرقي.. إطلاق دفعة جديدة من دعم المحروقات

هبة بريس

أفادت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، ابتداء من يوم غد الثلاثاء (23 غشت)، الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة، مشيرا إلى أن عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي سيتم عبر المنصة الالكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

وأضاف المصدر ذاته أنه ” أخذا بعين الاعتبار المستويات الحالية لأسعار الوقود، فإن مبالغ الدعم المحددة لهذه العملية هي نفس المبالغ التي تم منحها خلال الثلاث عمليات الأولى “، مسجلا من ناحية أخرى أن ” هذه العملية لا تشمل النقل المدرسي نظرا لتوقف الدراسة خلال العطلة الصيفية “.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، يخلص البلاغ.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0