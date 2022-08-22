مراكش.. استنفار أمني بعد وفاة شاب في ظروف غامضة

2022-08-22 / 09:17
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هبة بريس - مراكش

علمت “هبة بريس″، من مصدر مطلع أن شخصا في العشرينيات من عمره لفظ أنفاسه الأخيرة قبل قليل من ليلة يومه الأحد 21 غشت الجاري، في ظروف غامضة بالقرب من مقاطعة عين مزوار بمراكش.

ووفق المعطيات ، فإن المعني بالأمر البالغ من العمر قيد حياته 25 عاما، قدِم رفقة فتاة من أوريكا، وكانا يهمّان بدخول بقعة أرضية بالمنطقة المذكورة، قبل يسقط الهالك أرضا مباشرة بعد ولوج البقعة التي كانت محاطة بـ”القصدير”.

واستنادا للمعطيات نفسها، فإن المعاينة الاولية لجثة الهالك، بينت أن المعني بالأمر يحمل إصابة على مستوى الرأس.

هذا واستنفرت الواقعة مصالح الأمن بمراكش، والسلطة المحلية، والشرطة العلمية والتقنية، التي حلت بعين المكان، وتم تطويق مسرح الواقعة، كما تم اعتقال الفتاة المذكورة، وحارس البقعة الأرضية وتم اقتيادهما لمقر الدائرة الامنية الثامنة من أجل الإستماع إليهما في محضر قانوني، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

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