عشريني ينهي حياته بطريقة مأساوية بشفشاون
هبة بريس - مكتب طنجة
شهد دوار الهبطيين بجماعة باب تازة التابعة ترابيا لاقليم شفشاون ، واقعة انتحار شاب في العشرينيات من العمر بعد تناوله سم الفئران .
وبحسب مصادر محلية، فإن الهالك لم يمر على زواجه سوى أربعة أيام، حيث عثر عليه في حالة حرجة بعد تناوله كمية من السم حيث ليلفظ انفاسه الاخيرة رغم محاولات انقاذه .
وقد تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بشفشاون، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة الاليمة.
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27 تعليقات
ادعوا له بالرحمة ودعكم من إصدار الأحكام فهو بين يدي الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر الله والانتحار لا يخرج صاحبه من الملة إن كان مسلما
عظم الله أجركم انا لله وانا اليه راجعون لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل نهار تسمع حالة إنتحار ياربي السلام 😭😭 لك الله ياوطني
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم 💔💔
لا حول ولا قوة إلا بالله مشاء الله هدشي كتار منطقة الشاون
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا الإقليم شفشاون 😥😥😥🤲🏻
آن الأوان و بكل استعجال أن تتوفر المصالح الإقليمية للصحة و الحماية الإجتماعية على وحدات للرعاية النفسية، لقد أصبحت ظاهرة الانتحار مقلقة فعلا بمجتمعنا و لابد من إيجاد أجوبة لها على الاقل بتوفير الدعم النفسي لمن قد يشعرون بالإحباط أو يمرون بظروف صعبة في حياتهم