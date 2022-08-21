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شركة برنامج “بيغاسوس” للتجسس الإسرائيلية تعلن استقالة مديرها

2022-08-21 / 17:41
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هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة “ان اس او” الإسرائيلية المصنّعة لبرنامج التجسس “بيغاسوس” استقالة مديرها، وأنها تنوي إعادة تركيز مبيعاتها في أسواق الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقالت الشركة في بيان تلقته وكالة فرانس برس أنها تعلن “إعادة تنظيم الشركة واستقالة المدير العام شاليف هوليو الذي سيحلّ مكانه يارون شوهات وهو المدير الحالي للعمليات وسيرأس عملية إعادة التنظيم”.

ولفتت إلى أنها “ستعيد تنظيم مجموع أنشطتها” و”تبسيط” عملياتها لكي “تبقى إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم” وتركّز مبيعاتها على “الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي”.

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