تركيا.. مصرع 16 شخصا وإصابة 29 بجروح في حادث دهس

هبة بريس - وكالات

قتل 16 شخصا على الأقل، وأصيب 29 آخرون في تركيا، يوم السبت، في حادثة دهس شاحنة لحشد من المارة في مدينة ماردين.

وذكرت مصادر إعلامية تركية، نقلا عن مصدر مسؤول، أن شاحنة تعطلت مكابحها دهست حشدا كبيرا من الناس، بعد اصطدامها بسيارتين، بمنطقة ديريك في ماردين التركية.

ووقع الحادث قرب محطة وقود، في منطقة تعج بالمارة. ووثق مقطع فيديو الحادث المروع، الذي أظهر الشاحنة وهي تكتسح المنطقة المزدحمة، فيما يمكن سماع صرخات المتواجدين في المكان.

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