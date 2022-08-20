قتيل وجرحى جراء حادث مميت ضواحي كلميم..

هبة بريس-اشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من شهود عيان، أن حادثة مميتة وقعت زوال اليوم السبت بالمدخل الجنوبي لمدينة كليميم، الحادث حسب المصادر ذاتها خلفت قتيلا واحدا، و أربعة جرحى من بينهم حالة واحدة حرجة، بعد اصطدام قوي بين سيارة من نوع بيكوب محملة بفاكهة الصبار، “أكناري” و سيارة خفيفة من نوع كونكو كانت تحمل على متنها عائلة.

وفور علمها بخبر الحادث، هرعت مختلف المصالح المعنية من رجال الدرك الملكي، وعناصر الوقاية المدنية وكذا السلطات المحلية، والقوات المساعدة لأجل تقديم المساعدة للمصابين، وتوجيههم إلى أقرب مستشفى فيما تم نقل جثة الهالك، صوب المستودع الإقليمي للاموات بالمستشفى الجهوي بكليميم بواسطة سيارة نقل الاموات.

وتجدر الإشارة، أن عناصر الوقاية المدنية التابعة للقيادة الإقليمية بكلميم، تمكنوا من استخراج الجثة والمصابين بأعجوبة بسبب قوة الإصطدام بين السيارتين.

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