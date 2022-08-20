الجامعة تؤكد: الانفصال مع خاليلوزيتش كان بالتراضي ولم يحصل على المبلغ المتداول

2022-08-20 / 09:28
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هبة بريس

نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ما يتردد في بعض وسائل الإعلام بخصوص المبلغ المالي الذي توصل به مدرب المنتخب الوطني السابق وحيد حاليلوزيتش، بعدما تم الانفصال معه.

وأكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن الرقم المالي الذي يتم تداوله هو من وحي الخيال وبعيد كل البعد عن الحقيقة، وتشير أيضا إلى أن الانفصال عن وحيد حاليلوزيتش كان بالتراضي كما تم الإشارة إليه سابقا.

وتماشيا مع قانون الشغل المغربي، أوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ان وحيد حاليلوزيتش توصل براتب ثلاثة اشهر بناء على العقد الذي كان يربطه معها، والذي لا يتجاوز 80 مليون سنتيم شهريا كما تم الإعلان عنه سابقا في الندوة التقديمية .

واستغربت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الترويج لمثل هذه الإشاعات المغرضة التي لا تمت للحقيقة بأي صلة في هذا الوقت بالذات، والمنتخب الوطني مُقبل على المشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر.

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تعليق واحد

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون الشغل يطبق على من تريدون ، والعمال الذين افنوا عمرهم في الشغل لم يعرفوا تطبيق القانون، مستحقاتهم في المحاكم لم ترى النور رغم صدور الاحكام والأسر تعاني كل يوم. يجب الالتفات إلى هذه الملفات يا وزارة العدل. لنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل.

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