“ظهرت في فيديو ترقص على ركبتيها” ..رئيسة وزراء فنلندا تخضع لفحص مخدرات

هبة بريس - وكالات

قالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، الجمعة، إنها خضعت لفحص مخدرات “من أجل حمايتها القانونية الخاصة”، بعد تسريب مقطع مصور لها وهي ترقص وتغني بصخب في حفل خاص.

ودافعت مارين عن تصرفاتها قائلة إنها كانت تتناول الكحول مع أصدقائها لكنها لم تتعاط أي مخدرات.

وكان مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل، الخميس، وظهر فيه 6 أشخاص في حفل يرقصون ويحركون شفاههم على أغنية ومن بينهم مارين. ولاحقا في المقطع المصور، ظهرت رئيسة الوزراء البالغة من العمر 36 عاما، جاثية على ركبتيها وهي ترقص وتغني.

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