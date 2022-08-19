غنى “بلاي باك” …نقابة الموسيقيين المصرية تُغَرِّم محمد فؤاد 20 ألف جنيه

نجلاء مزيان

قرر مجلس نقابة الموسيقيين تغريم النجم المصري محمد فؤاد 20 ألف جنيه، على إثر غنائه بطريقة “بلاى باك”، خلال إحيائه حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى، إذ سبق لمجلس إدارة نقابة الموسيقيين إصدار قرار بمنع الغناء من خلال الفلاشة ” البلاي باك”.

وقدم فؤاد خلال الحفل الغنائي فى الساحل الشمالى مجموعة من أغانيه، أبرزها : “كامننا”، “كداب”، “بين إيديك”، “ابن بلد”، “سلام” وغيرها.

و قال النجم محمد فؤاد خلال تصريحه الاعلامي على قرار تغريمه 20 ألف جنيه من نقابة الموسيقيين، أنه يحترم قرارات النقابة ويقدر مجهودهم فى دعم الموسيقيين.

وفي سياق منفصل، انتهى النجم المصري من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “زمان” من ألحان محمد شحاتة و كلمات محمد بندارى و توزيع محمد عمار.

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