الناظور.. إيقاف 6 أشخاص وحجز حوالي 3 أطنان من مخدر الشيرا

2022-08-19 / 17:31
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة 19 غشت الجاري، من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و47 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وقد جرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية بشكل متزامن بمجموعة من المناطق ضواحي مدينة الناظور، بحيث أسفرت في البداية عن توقيف المشتبه فيه الأول بمنزل بمنطقة العروي، فيما تم توقيف بقية المشتبه فيهم الخمسة بمجموعة من المنازل بدوار “أولاد أمغار” بمنطقة تمسمان، وبحوزتهم تم حجز 77 رزمة من مخدر الحشيش، موزعة على مجموعة من المخابئ المجهزة بمناطق صخرية، بلغ وزنها الإجمالي طنين (02) و751 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

مواصلة لعمليات التفتيش التي تم تنفيذها بعين المكان تم حجز أربع محركات بحرية ومعدات للملاحة ومجموعة من البراميل التي تحتوي على وقود البنزين، فضلا عن دراجتين ناريتين وسيارة خفيفة ومبلغ مالي بالعملتين الوطنية والأجنبية، فيما أسفر الجزء الأخير من هذه العملية الأمنية عن حجز قارب تقليدي بميناء الصيد البحري “ثالا يوسف” ضواحي مدينة الحسيمة، والذي يشتبه في استعماله في تنفيذ عمليات للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المشاركين والمساهمين المتورطين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية، ورصد مسالك التهريب المعتمدة، فضلا عن تحديد ارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

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