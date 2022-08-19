عاجل.. اندلاع حريق هائل بغابة “اغندور” ضواحي الحسيمة

2022-08-19 / 16:51
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هبة بريس - مكتب طنجة

شب حريق مهول اليوم الجمعة، بغابة جبل “أغندرو” المحاذية لغابة جبل تيديغين، بجماعة عبد الغاية السواحل التابعة لدائرة كتامة بتراب إقليم الحسيمة.

الحريق اندلع في الجزء السفلي من غابة اغندور المعروفة بغطائها الغابوي المكون من أشجار الأرز ، حيث تنتشر السنة النيران بشكل سريع بسبب ارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح الشرقي .

واستنفر الحريق، الذي تجهل أسبابه، السلطات المحلية، والمواطنين، فيما طالب نشطاء في شبكة التواصل الاجتماعي بالتعجيل في إرسال طائرات “الكنادير “

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