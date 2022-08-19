توقيف شخص وحجز 60 كلغرام من الحشيش ب”مارينا طنجة “

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر امن الميناء الترفيهي بطنجة مساء يوم امس الخميس من توقيف شخص من ذوي السوابق العدلية 40 سنة للاشتباه في تورطه في الاتجار الدولي في المخدرات عبر المسالك البحرية .

و قد استرعى انتباه دورية امنية راجلة وقوف سيارة مشبوهة بالممر الرئيسي المحاذي لرصيف اليخوت بالميناء الترفيهي ليتم معاينة رزم من الحشيش بلغ وزنها الاجمالي 60 كيلوغرام يحاول انزالها شخصين ، تم توقيف احدهما فيما لاذ الشخص الثاني بالفرار .

الموقوف تمت احالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة قصد تعميق البحث معه للكشف عن باقي المتورطين و عن امتدادات هذه الشبكة الاجرامية .

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