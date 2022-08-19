بسبب آخر ظهور لها ..شرين عبد الوهاب تحظى بتعاطف رواد منصات التواصل الاجتماعي

2022-08-19 / 13:53
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نجلاء مزيان

تعاطف العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع النجمة المصرية شرين عبد الوهاب على إثر آخر ظهور لها بعد أزمتها النفسية عقب انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

و تقاسمت شيرين عبد الوهاب مع متابعيها بمنصة أنستغرام صورة جديدة تمثل أحدث ظهور لها، معلقة عليها:” أقرب الصحاب”، و جمعت الصورة كل من الموزع الموسيقي طارق مدكور والشاعر ايمن بهجت قمر و احمد صلاح حسني و ياسر خليل.

وفي سياق منفصل، تستعد شيرين، لطرح أحدث أغنياتها بعنوان “المترو”، و هي من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.

و كذا أغنية جديدة بعنوان “عودتنى الدنيا”، إذ من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة، و هي من كلمات أحمد المالكى وألحان تامر عاشور وتوزيع نابلسى.

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