طانطان:  وفاة طفل غرقا بمصب واد درعة

هبة بريس- اشعبان لحبيب

عرف شاطئ مصب واد درعة، يوم أمس الخميس حادث غرق 3 أطفال بعدما كانوا يسبحون بالمصب، إذ تم إنقاذ طفلين بعد جهد جهيد فيما توفي الطفل الثالث غرقا والبالغ من العمر 14 سنة، وذكرت مصادر محلية بأن جثة الطفل تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بطانطان، بعد عملية البحث والتمشيط حيث تم إنتشال جثة الطفل بعد غرقها بساعات قليلة.

ودي صلة بالموضوع، يعتبر مصب واد درعة 34 كلم غرب مدينة طانطان أحد أهم الشواطئ التابعة للإقليم، ويعرف إقبالا كبيرا للزوار في فصل الصيف، إلا أنه ليس من الشواطئ المدروجة ظمن الشواطئ المحروسة من طرف الجهات المختصة.

مصادر عليمة أكدت “ل هبة بريس، أن مصب واد درعة يستظيف منذ عدة سنوات مناورات الأسد الأفريقي، من خلال إجراء تمارين عسكرية مشتركة بين القوات المسلحة الملكية وقوات الجيش الأمريكي.

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