طانطان:  وفاة طفل غرقا بمصب واد درعة

2022-08-19 / 09:25
0
هبة بريس- اشعبان لحبيب

عرف شاطئ مصب واد درعة، يوم أمس الخميس حادث غرق 3 أطفال بعدما كانوا يسبحون بالمصب، إذ تم إنقاذ طفلين بعد جهد جهيد فيما توفي الطفل الثالث غرقا والبالغ من العمر 14 سنة، وذكرت مصادر محلية بأن جثة الطفل تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بطانطان، بعد عملية البحث والتمشيط حيث تم إنتشال جثة الطفل بعد غرقها بساعات قليلة.

ودي صلة بالموضوع، يعتبر مصب واد درعة 34 كلم غرب مدينة طانطان أحد أهم الشواطئ التابعة للإقليم، ويعرف إقبالا كبيرا للزوار في فصل الصيف، إلا أنه ليس من الشواطئ المدروجة ظمن الشواطئ المحروسة من طرف الجهات المختصة.

مصادر عليمة أكدت “ل هبة بريس، أن مصب واد درعة يستظيف منذ عدة سنوات مناورات الأسد الأفريقي، من خلال إجراء تمارين عسكرية مشتركة بين القوات المسلحة الملكية وقوات الجيش الأمريكي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عشرات المواطنون يتبرعون بالدم للمصابين بفاجعة “خريبكة” (+فيديو)

عشرات المواطنون يتبرعون بالدم للمصابين بفاجعة “خريبكة” (+فيديو)

2022-08-18 / 18:07
Photo of انتحار شخص في ظروف غامضة بفاس

انتحار شخص في ظروف غامضة بفاس

2022-08-18 / 09:58
Photo of ارتفاع حصيلة “فاجعة خريبكة ” الى 23 قتيلا

ارتفاع حصيلة “فاجعة خريبكة ” الى 23 قتيلا

2022-08-17 / 22:39
Photo of ارتفاع حصيلة وفيات حادث خريبكة الى 22 قتيلا ونقل 9 مصابين الى مستشفى البيضاء

ارتفاع حصيلة وفيات حادث خريبكة الى 22 قتيلا ونقل…

2022-08-17 / 14:21
Photo of “عضات” كلاب ضالة تقتل سائحة فرنسية بجماعة العركوب

“عضات” كلاب ضالة تقتل سائحة فرنسية بجماعة العركوب

2022-08-17 / 11:27
Photo of عاجل: 17 قتيلا وعشرات الجرحى في انقلاب حافلة للمسافرين بين خريبكة والفقيه بنصالح

عاجل: 17 قتيلا وعشرات الجرحى في انقلاب حافلة للمسافرين…

2022-08-17 / 11:05
Photo of أمن الرباط يوقف ثلاثينيا متورط في ترويج مخدر الكوكايين

أمن الرباط يوقف ثلاثينيا متورط في ترويج مخدر الكوكايين

2022-08-17 / 09:20
Photo of تازة .. مصرع طفلة غرقا في “حفرة مائية”

تازة .. مصرع طفلة غرقا في “حفرة مائية”

2022-08-16 / 22:13
Photo of 20 قتيلا و 2244 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع الماضي

20 قتيلا و 2244 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق…

2022-08-16 / 20:32
Photo of حريق المضيق.. ارتفاع المساحة المتضررة إلى 90 هكتارا

حريق المضيق.. ارتفاع المساحة المتضررة إلى 90 هكتارا

2022-08-16 / 13:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق